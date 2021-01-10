Ярмарка рядом со зданием администрации президента Украины - видео

Смотрите на видео Sputnik, как проходит ярмарка напротив здания администрации президента Украины после введения в стране локдауна.

Все коммерческие точки на ярмарке теперь закрыты. Работают только карусели и каток.

Усиленные карантинные ограничения, введенные правительством Украины из-за пандемии коронавируса COVID-19, начали действовать 8 января. Локдаун продлится до 24 января.

Помимо усиления противоэпидемических мер с 8 по 24 января, украинский кабмин также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране. Этот режим раньше действовал до конца 2020 года.

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