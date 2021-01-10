Итоги недели в одном видео: что произошло в Молдове

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Жители Молдовы отметили Новый год и вышли с 4 января на работу, правда, спустя всего несколько дней наступили рождественские мини-каникулы. Тем не менее в стране произошло немало важных событий.

Эта неделя запомнилась заявлением генерального прокурора Молдовы, решениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, была представлена сравнительная статистика по ситуации с коронавирусом в стране. Все это и многое другое - в видео за одну минуту.

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