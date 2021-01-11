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Супергерои по стенам спустились к пациентам детской больницы - видео

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Sputnik Молдова
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Супергерои неожиданно появились в детской больнице в Италии. Смотрите на видео, кто из персонажей комиксов и фильмов навестил малышей.

Железный человек. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
Определен самый популярный супергерой
Маленьким пациентам итальянской больницы устроили настоящий сюрприз супергерои.

Капитан Америка, Халк, Бэтмэн, Человек-паук и многие другие спустились по стенам медучреждения, а некоторые даже зашли в палаты пациентов.

Кто скрывался за масками супергероев? Ответ найдете в нашем видео.

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