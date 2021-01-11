Супергерои по стенам спустились к пациентам детской больницы - видео

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Супергерои неожиданно появились в детской больнице в Италии. Смотрите на видео, кто из персонажей комиксов и фильмов навестил малышей.
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Sputnik / Евгений Биятов
Маленьким пациентам итальянской больницы устроили настоящий сюрприз супергерои.
Капитан Америка, Халк, Бэтмэн, Человек-паук и многие другие спустились по стенам медучреждения, а некоторые даже зашли в палаты пациентов.
Кто скрывался за масками супергероев? Ответ найдете в нашем видео.
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