Видео – Водохранилище в Казахстане покрылось необычным слоем льда

Удивительные кадры замерзшего Капчагайского водохранилища, одного из самых больших в Казахстане, удалось снять с высоты.

Капчагайское водохранилище, находящееся примерно в 100 километрах от Алма-Аты, в этом году промерзло раньше положенного срока и покрылось очень необычным слоем льда, больше похожим на битый хрусталь.

Произошло это из-за того, что в некоторых местах лед поднялся и превратился в торосы – нагромождения из обломков, которые возникают из-за сжатия ледяного покрова.

Водохранилище, расположенное между скалами Капчагайского ущелья, – второе по площади в Казахстане. Искусственный водоем протяженностью 180 километров создан в 1970 году для регулирования уровня воды реки Или, где были построены плотина и Капчагайская ГЭС.

Сейчас данная локация стала пользоваться популярностью у туристов вне зависимости от времени года: летом на побережье водохранилища работают различные базы отдыха, люди приходят сюда купаться и загорать, а зимой водоем становится местом паломничества любителей рыбалки.

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