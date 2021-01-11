16:46 11 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.36
  • UAH0.61
Поиск
Видео

Видео – Водохранилище в Казахстане покрылось необычным слоем льда

Получить короткую ссылку
83 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0b/33202908.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210111/33202944/video-kapchagayskoe-vodokhranilische-v-kazakhstane-pokrylos-sloem-lda.html

Удивительные кадры замерзшего Капчагайского водохранилища, одного из самых больших в Казахстане, удалось снять с высоты.

Капчагайское водохранилище, находящееся примерно в 100 километрах от Алма-Аты, в этом году промерзло раньше положенного срока и покрылось очень необычным слоем льда, больше похожим на битый хрусталь.

Разнообразие типов льда, которые могут образовываться в северной части Каспийского моря
© Photo : NASA Earth Observatory/Joshua Stevens
Лед аномальной толщины обнаружен в Каспийском море

Произошло это из-за того, что в некоторых местах лед поднялся и превратился в торосы – нагромождения из обломков, которые возникают из-за сжатия ледяного покрова.

Водохранилище, расположенное между скалами Капчагайского ущелья, – второе по площади в Казахстане. Искусственный водоем протяженностью 180 километров создан в 1970 году для регулирования уровня воды реки Или, где были построены плотина и Капчагайская ГЭС.

Сейчас данная локация стала пользоваться популярностью у туристов вне зависимости от времени года: летом на побережье водохранилища работают различные базы отдыха, люди приходят сюда купаться и загорать, а зимой водоем становится местом паломничества любителей рыбалки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Невероятное зрелище: что происходит с мыльным пузырем на морозе - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Обломки пассажирского самолета Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Яванском море.
Поисково-спасательные работы в Индонезии на месте крушения самолета - фото
Капчагайское водохранилище в Казахстане покрылось слоем льда
Видео – Водохранилище в Казахстане покрылось необычным слоем льда
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться