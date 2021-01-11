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Видео - Карабахский вопрос: встреча Путина, Алиева и Пашиняна

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Лидеры Армении и Азербайджана прилетели в российскую столицу утром в понедельник, чтобы провести трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным.

Темой переговоров, которые прошли в Московском Кремле между президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стал Нагорный Карабах. Беседа глав государств прошла без защитных масок.

Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении
© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Карабаха

Первым Владимир Путин встретил президента Азербайджана, они поздоровались, обнялись. После российский лидер так же поприветствовал армянского премьера. Перед тем как сесть за стол переговоров, Алиев и Пашинян не стали обмениваться рукопожатием, а только кивнули друг другу. 

Основная часть беседы прошла за закрытыми дверями. Однако по итогам переговоров стороны подписали совместное заявление о развитии Карабаха.

Владимир Путин сообщил, что план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить трехсторонней рабочей группой, в задачу которой войдут вопросы восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе. 

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