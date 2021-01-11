Видео - Карабахский вопрос: встреча Путина, Алиева и Пашиняна

Лидеры Армении и Азербайджана прилетели в российскую столицу утром в понедельник, чтобы провести трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным.

Темой переговоров, которые прошли в Московском Кремле между президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стал Нагорный Карабах. Беседа глав государств прошла без защитных масок.

Первым Владимир Путин встретил президента Азербайджана, они поздоровались, обнялись. После российский лидер так же поприветствовал армянского премьера. Перед тем как сесть за стол переговоров, Алиев и Пашинян не стали обмениваться рукопожатием, а только кивнули друг другу.

Основная часть беседы прошла за закрытыми дверями. Однако по итогам переговоров стороны подписали совместное заявление о развитии Карабаха.

Владимир Путин сообщил, что план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить трехсторонней рабочей группой, в задачу которой войдут вопросы восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе.

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