Видео - "Спутник V" добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?

Алжир стал первым государством африканского континента, официально одобрившим применение российской вакцины от коронавируса.

Расширив свои герграфические горизонты, "Спутник V" оказался в Африке. В Алжире российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали по ускоренной процедуре.

Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), по аналогичной процедуре "Спутник V" ранее зарегистрировали в Аргентине, Боливии и Сербии.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что поставки вакцины в Алжир позволят не только защитить здоровье граждан, но и обеспечить полное восстановление экономической деятельности этой страны.

В Министерстве фармацевтической индустрии Алжира сообщили, что вакцинацию планируют начать в январе.

В каких странах препарат из России зарегистрировали так же быстро? Как оценил "Спутник V" аналитик Bloomberg? И смогут ли российские вакцины защитить от британского штамма коронавируса? Ответы на эти вопросы - в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova