22:37 11 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.36
  • UAH0.61
Поиск
Видео

Видео - "Спутник V" добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?

Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (324)
48 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Ruptly / twitter.com/samfazeli8 / twitter.com/sputnikvaccine / РФПИ
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0b/33208344.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210111/33208377/video-sputnik-V-dobralsya-do-afriki-pochemu-rossiyskoy-vaktsine-doveryayut.html

Алжир стал первым государством африканского континента, официально одобрившим применение российской вакцины от коронавируса.

Расширив свои герграфические горизонты, "Спутник V"  оказался в Африке. В Алжире российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали по ускоренной процедуре. 

Сотрудник лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Архивное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Минздрав РФ выдал разрешение на клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"

Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), по аналогичной процедуре "Спутник V" ранее зарегистрировали в Аргентине, Боливии и Сербии.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что  поставки вакцины в Алжир позволят не только защитить здоровье граждан, но и обеспечить полное восстановление экономической деятельности этой страны.

В Министерстве фармацевтической индустрии Алжира сообщили, что вакцинацию планируют начать в январе.

В каких странах препарат из России зарегистрировали так же быстро? Как оценил "Спутник V" аналитик Bloomberg? И смогут ли российские вакцины защитить от британского штамма коронавируса? Ответы на эти вопросы - в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (324)


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Обломки пассажирского самолета Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Яванском море.
Поисково-спасательные работы в Индонезии на месте крушения самолета - фото
Спутник V добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?
Видео - "Спутник V" добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться