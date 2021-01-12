Как изменятся отношения с США: чего ждать России от Байдена - видео

В январе Джо Байден официально вступает в должность президента США. Изменятся ли отношения Америки с Россией - смотрите видео.

После четырех лет президентства республиканца Дональда Трампа Белый дом вновь займет демократ и бывший член команды Барака Обамы. Как изменятся отношения России и США при Байдене? Ждать ли Москве новых санкций и будет ли продлен договор СНВ-3? Ответы - в нашем видео.

Конгресс США ранее утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Он получил больше 270 необходимых для избрания голосов выборщиков - 306. Трамп по итогам выборов набрал 232 голоса. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

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