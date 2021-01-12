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Как изменятся отношения с США: чего ждать России от Байдена - видео

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© Video : Ruptly/ Joe Biden campaign / us department of defense / kremlin.ru
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/0c/33215621.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210112/33215560/kak-izmenyatsya-otnosheniya-s-usa-chego-zhdat-rossii-ot-baydena-video.html

В январе Джо Байден официально вступает в должность президента США. Изменятся ли отношения Америки с Россией - смотрите видео.

После четырех лет президентства республиканца Дональда Трампа Белый дом вновь займет демократ и бывший член команды Барака Обамы. Как изменятся отношения России и США при Байдене? Ждать ли Москве новых санкций и будет ли продлен договор СНВ-3? Ответы - в нашем видео.

Конгресс США ранее утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Он получил больше 270 необходимых для избрания голосов выборщиков - 306. Трамп по итогам выборов набрал 232 голоса. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

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