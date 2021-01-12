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Видео - Суровые условия: боевая подготовка тысяч военных в Сибири

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© Photo : Youtube / RT на русском
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210112/33220595/video-surovye-usloviya-boevaya-podgotovka-tysyach-voennykh-v-sibiri.html

Суровые условия не преграда для российских военнослужащих, наоборот: сибирские морозы укрепляют боевой дух.

Боевую подготовку на полигонах объединения в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Тыва проходят более 5 тысяч военнослужащих танковых и мотострелковых подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа.

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка Спрут-СД во время динамического показа вооружений
© Sputnik / Ilia Pitalev
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В задачу бойцов входит выполнение учебных упражнений по вождению боевых машин и огневой подготовке. В суровых сибирских условиях им надлежит проявить все свое мастерство и на практике продемонстрировать полученные знания. 

В перспективе у российских военных - совершенствование навыков ведения общевойскового боя, отработка тактики действий отделений в обороне, в наступлении и на марше.

Как проходит боевая подготовка зимой - в нашем видео.

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