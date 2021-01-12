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Козак: для Украины было бы самоубийством возобновить боевые действия в Донбассе

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Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который представлял Россию на встрече политсоветников "нормандской четверки" в Берлине, рассказал журналистам об итогах переговоров.

По словам Козака, состоялся "достаточно откровенный обмен мнениями по всем вопросам реализации минских соглашений". Прежде всего - по реализации политической части. 

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
© Sputnik / Alexey Druzhinin
Итоги встречи политсоветников "нормандской четверки" в Берлине

Однако пока "окончательное решение политической составляющей" не найдено.

Козак отметил, что стороны подготовили "новые принципы и подходы" к реализации направлений дорожной карты по всеобъемлющему урегулированию в рамках контактной группы. По словам замглавы администрации российского президента, режим прекращения огня на Донбассе "с лета худо-бедно соблюдается", и для Украины начать боевые действия "было бы самоубийством". Он добавил, что в настоящее время "нет ощущения", что боевые действия со стороны Украины могли бы быть возобновлены.

Замглавы администрации российского президента подчеркнул, что у Германии и Франции должна быть серьезная озабоченность по поводу конструктивности диалога с Киевом о мирном урегулировании в Донбассе. Ранее во вторник представитель французского МИД на брифинге заявил, что Франция и Германия продолжают усилия в рамках нормандского формата для достижения прочного мира на востоке Украины. 

"Франция вместе с Германией продолжает усилия в нормандском формате с целью достижения справедливого и прочного мира на востоке Украины. В этом контексте мы работаем над реализацией выводов, согласованных на саммите в нормандском формате, который прошел в Париже 9 декабря 2019 года и позволил переговорному процессу возобновить урегулирование конфликта", - отметил он.

Политические советники лидеров стран "нормандского формата" и представители МИД "четверки" договорились о новой встрече через две недели, она пройдет в онлайн-формате.

В последний раз участники "нормандской четверки" собирались в таком формате 9 декабря 2019 года в Париже. "Нормандская четверка" - это группа руководителей четырех стран: Германии, России, Украины и Франции. Она была создана для урегулирования ситуации на востоке Украины в 2014 году в Нормандии – отсюда и название.

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