Видео - Линдерман: "Власти хотят, чтобы люди боялись"

Первая серия проекта RT #Своихнебросаем – это беседа с журналистом и общественным деятелем Владимиром Линдерманом, который сотрудничает с Baltnews.lv и Sputnik Латвия.

Владимира Линдермана и еще нескольких русскоязычных журналистов 3 декабря 2020 года задержали латвийские силовики, они провели и обыски. "Представились сантехниками, я открыл. Вошли 12 "сантехников", - рассказывает журналист. По его словам, обыск длился четыре часа. По утверждению спецслужб, корреспонденты нарушили санкционный режим ЕС.

Владимир Линдерман заявляет, что цель акции – запугать журналистов в Латвии, чтобы они отказывались работать с российскими СМИ.

Проект #Своихнебросаем возглавляет член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы. В рамках проекта проходит масштабная информационная кампания в поддержку русскоязычных журналистов, которые были задержаны Службой госбезопасности Латвии за сотрудничество с российскими СМИ.

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