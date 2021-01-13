Байкальским тюленям на удивление: мировой рекорд по подледному плаванию

Новое высшее достижение для женщин по плаванию подо льдом без гидрокостюма установила москвичка Екатерина Некрасова.

На улице был хороший морозец, -22 градуса, температура воды - в районе точки замерзания.

В таких условиях плавают только нерпы, эндемичный байкальский вид пресноводных тюленей.

Предыдущий мировой рекорд для женщин равнялся 70 метрам.

Елена проплыла 85 – за полторы минуты.

"Московская нерпа" не собирается останавливаться на достигнутом. Следующая цель, которую она перед собой поставила, преодолеть под толщей ледяного панциря еще более длинную дистанцию, 100 метров.

Подробнее — в видео RT.

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