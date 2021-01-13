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Байкальским тюленям на удивление: мировой рекорд по подледному плаванию

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© Video : Youtube / RT на русском
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210113/33236034/baykalskim-tyulenyam-na-udivlenie-mirovoy-rekord-po-podldnomu-plavaniyu.html

Новое высшее достижение для женщин по плаванию подо льдом без гидрокостюма установила москвичка Екатерина Некрасова.

На улице был хороший морозец, -22 градуса, температура воды - в районе точки замерзания.

Девушка лежит на льду замерзшего Байкала.
© Photo : Unsplash / Irina Shishkina
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В таких условиях плавают только нерпы, эндемичный байкальский вид пресноводных тюленей.

Предыдущий мировой рекорд для женщин равнялся 70 метрам.

Елена проплыла 85 – за полторы минуты.

"Московская нерпа" не собирается останавливаться на достигнутом. Следующая цель, которую она перед собой поставила, преодолеть под толщей ледяного панциря еще более длинную дистанцию, 100 метров.

Подробнее — в видео RT.

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