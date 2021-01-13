Байкальским тюленям на удивление: мировой рекорд по подледному плаванию

На улице был хороший морозец, -22 градуса, температура воды - в районе точки замерзания.
В таких условиях плавают только нерпы, эндемичный байкальский вид пресноводных тюленей.
Предыдущий мировой рекорд для женщин равнялся 70 метрам.
Елена проплыла 85 – за полторы минуты.
"Московская нерпа" не собирается останавливаться на достигнутом. Следующая цель, которую она перед собой поставила, преодолеть под толщей ледяного панциря еще более длинную дистанцию, 100 метров.
Подробнее — в видео RT.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>