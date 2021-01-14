15:11 14 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.98
  • USD17.25
  • RUB0.23
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Видео

Видео - Экс-редактор Baltnews: Латвии не нужно альтернативное мнение

Получить короткую ссылку
19 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Youtube / RT на русском
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0e/33240890.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210114/33241024/video-eks-redaktor-baltnews-latvii-ne-nuzhno-alternativnoye-mneniye.html

Во второй серии проекта #Своихнебросаем RT поговорил с бывшим редактором портала Baltnews.lv Андреем Яковлевым.

Экс-редактор портала Baltnews.lv Андрей Яковлев рассказал в интервью RT, как его задерживали за сотрудничество с МИА "Россия сегодня".

К нему не пришли "сантехники", как это было в случае с журналистом и общественным деятелем Владимиром Линдерманом. На этот раз правоохранители предъявили все документы. Однако оперативники были без медицинских масок, несмотря на пандемию и строгие карантинные меры. 

МИД РФ
© Sputnik / Nataliya Seliverstova
МИД РФ: ограничение прав журналистов становится все более частым явлением

Андрей Яковлев отметил, что учредил СМИ Baltnews.lv абсолютно легально. "Я дал возможность латвийским журналистам, работающим на российские медиа, получить статус журналиста здесь, в Латвии", - рассказал он. Экс-редактор заметил, что именно эта ситуация и вызвала недовольство.

Он рассказал, что оперативники изъяли "все, даже то, что не нужно было изымать, даже модем и роутер".

Видео - Линдерман: "Власти хотят, чтобы люди боялись">>>

Проект #Своихнебросаем возглавляет член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы. В рамках проекта проходит масштабная информационная кампания в поддержку русскоязычных журналистов, которые были задержаны Службой госбезопасности Латвии за сотрудничество с российскими СМИ. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах – фотолента
«Изъяли даже то, что не нужно было»: задержанный в Латвии русскоязычный журналист Андрей Яковлев - YouTube
Видео - Экс-редактор Baltnews: Латвии не нужно альтернативное мнение
ДТП на дорогах Молдовы 2020
ДТП в Молдове: сколько людей погибло в авариях


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться