Видео - Экс-редактор Baltnews: Латвии не нужно альтернативное мнение

Экс-редактор портала Baltnews.lv Андрей Яковлев рассказал в интервью RT, как его задерживали за сотрудничество с МИА "Россия сегодня".

К нему не пришли "сантехники", как это было в случае с журналистом и общественным деятелем Владимиром Линдерманом. На этот раз правоохранители предъявили все документы. Однако оперативники были без медицинских масок, несмотря на пандемию и строгие карантинные меры.

Андрей Яковлев отметил, что учредил СМИ Baltnews.lv абсолютно легально. "Я дал возможность латвийским журналистам, работающим на российские медиа, получить статус журналиста здесь, в Латвии", - рассказал он. Экс-редактор заметил, что именно эта ситуация и вызвала недовольство.

Он рассказал, что оперативники изъяли "все, даже то, что не нужно было изымать, даже модем и роутер".

Видео - Линдерман: "Власти хотят, чтобы люди боялись">>>

Проект #Своихнебросаем возглавляет член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы. В рамках проекта проходит масштабная информационная кампания в поддержку русскоязычных журналистов, которые были задержаны Службой госбезопасности Латвии за сотрудничество с российскими СМИ.

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