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"Северный поток – 2": в новый год с новыми санкциями США – видео

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В ближайшие дни Госдеп должен опубликовать список организаций, которые, по его мнению, помогают России в строительстве газопровода.

Первого января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который в частности предполагает распространение санкций против "Северного потока – 2" также на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Теперь целый ряд европейских предприятий рискует попасть под новые американские ограничения.

Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2 в порту Мукран, Германия
© Photo : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
"Действует напролом": "Северный поток – 2" вышел на финишную прямую

"Северный поток – 2" доставит газ из России в Европу по дну Балтийского моря. Его мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. США уже не первый раз используют ограничительные меры против участников проекта, чтобы сорвать его реализацию. В декабре 2019 года они уже ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Тем не менее политические силы и России, и Германии уверены, что газопровод будет построен, несмотря на давление США.

Ведь другой такой же надежной и доступной по цене альтернативы, как "Северный поток – 2", у Европы просто нет, и завершение его укладки выгодно для всех сторон, задействованных в строительстве. В России и Европе считают, что таким образом американцы хотят навязать ЕС свой более дорогой сжиженный газ.

Узнайте мнение официальных лиц и обычных европейцев о необходимости прокладки газопровода в видео Sputnik.

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