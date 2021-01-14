На линии старта: в России начнется массовая вакцинация от COVID-19

Речь идет о тотальной иммунизации, которая охватит не только группы риска, но практически все категории населения.

В России со следующей недели начнется массовая вакцинация от коронавируса.

Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Президент России Владимир Путин уже поручил правительству подготовить всю необходимую инфраструктуру.

Спасут ли прививки во второй, еще "более сложный" год пандемии? В каких странах ближнего зарубежья уже вакцинируют "Спутником V"? И можно ли надеяться на препарат якутских ученых из коры березы?

Ответы на все эти вопросы – в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova