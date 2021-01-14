23:25 14 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.98
  • USD17.25
  • RUB0.23
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Видео

На линии старта: в России начнется массовая вакцинация от COVID-19

Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (344)
6 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Ruptly / Sputnik
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0e/33251136.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210114/33251199/na-linii-strata-russia-massovaya-vaktsinatsiya-ot-covid-19.html

Речь идет о тотальной иммунизации, которая охватит не только группы риска, но практически все категории населения.

В России со следующей недели начнется массовая вакцинация от коронавируса.

Вакцинация от COVID-19.
© Sputnik / Pavel Bednyakov
Массовая вакцинация россиян начнется со следующей недели: поручение Путина

Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Президент России Владимир Путин уже поручил правительству подготовить всю необходимую инфраструктуру.

Спасут ли прививки во второй, еще "более сложный" год пандемии? В каких странах ближнего зарубежья уже вакцинируют "Спутником V"? И можно ли надеяться на препарат якутских ученых из коры березы?

Ответы на все эти вопросы – в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (344)

По теме

Видео - "Спутник V" добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?
В ЕС запускают первый этап процесса сертификации российской вакцины "Спутник V"
Bloomberg: Молдова может обеспечить вакциной только 5 процентов населения


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах – фотолента
Северный поток - 2: США угрожают европейским компаниям новыми санкциями.
"Северный поток – 2": в новый год с новыми санкциями США – видео
ДТП на дорогах Молдовы 2020
ДТП в Молдове: сколько людей погибло в авариях


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться