Видео - "Происходит расчеловечивание": Алла Березовская - о травле журналистов

В третьей серии проекта #Своихнебросаем RT обсудил с журналистом Аллой Березовской задержания русскоязычных работников СМИ в Латвии, где против семи человек возбудили уголовные дела за сотрудничество с МИА "Россия сегодня".

"Под занавес" уходящего года, 3 декабря 2020-го, у всех журналистов Sputnik и Baltnews.lv прошли обыски и допросы. Спецслужбы утверждают, что корреспонденты нарушили санкционный режим ЕС.

Алла Березовская писала статьи сначала для Baltnews.lv, а после того, как издание перешло под руководство МИА "Россия сегодня", продолжила работать по договору. Из-за этого ее стали преследовать.

"Мой коллега и хороший знакомый Андрей Яковлев создал Baltnews.lv и предложил писать для этого портала и колонку, и авторские тексты... конечно, я согласилась", - рассказывает Березовская.

Журналист говорит, что занимает решительную позицию в вопросах, касающихся неграждан, русского образования в Латвии, недопущения героизации нацизма. Березовская отмечает, что против официальных российских СМИ в Латвии объявили настоящую травлю. "Происходит своего рода расчеловечивание. Подан такой сигнал, что те, кто сотрудничает и работает в официальных российских СМИ - это не журналисты, это пропагандисты. Значит, на них демократия, свобода слова, права человека могут не распространяться", - говорит она.

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Проект #Своихнебросаем возглавляет член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы. В рамках проекта проходит масштабная информационная кампания в поддержку русскоязычных журналистов, которые были задержаны Службой госбезопасности Латвии за сотрудничество с российскими СМИ.

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