Полетов больше не будет: Россия выходит из Договора по открытому небу – видео

Российский МИД заявил, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из международно-правового акта.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ пояснили, что решение связано с отсутствием прогресса в обсуждении дальнейшего действия документа.

Договор по открытому небу (ДОН) был подписан в 1992 году, чтобы укрепить доверие в Европе. Его участниками были 34 государства, но в ноябре 2020 года США официально вышли из договора, бездоказательно обвинив Россию в многократных нарушениях его условий.

В Москве считают, что Вашингтон пошел на такой шаг под надуманным предлогом, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход США из ДОН делает договор нежизнеспособным.

Будут ли теперь проходить наблюдательные полеты и как изменится глобальная безопасность – смотрите в нашем видео.

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