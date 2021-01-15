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Полетов больше не будет: Россия выходит из Договора по открытому небу – видео

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© Video : Ruptly / Sputnik / mid.ru / osce.org
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210115/33264110/poletov-bolshe-ne-budet-russiaa-vykhodit-iz-dogovora-po-otkrytomu-nebu--video.html

Российский МИД заявил, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из международно-правового акта.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ пояснили, что решение связано с отсутствием прогресса в обсуждении дальнейшего действия документа.

Самолет Ту-154
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Россия выходит из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу (ДОН) был подписан в 1992 году, чтобы укрепить доверие в Европе. Его участниками были 34 государства, но в ноябре 2020 года США официально вышли из договора, бездоказательно обвинив Россию в многократных нарушениях его условий.

В Москве считают, что Вашингтон пошел на такой шаг под надуманным предлогом, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход США из ДОН делает договор нежизнеспособным.

Будут ли теперь проходить наблюдательные полеты и как изменится глобальная безопасность – смотрите в нашем видео.

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