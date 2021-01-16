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Видео - Внеземная красота: северное сияние с борта МКС

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© Video : Ruptly / Роскосмос
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/0f/33259393.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210116/33259424/Video-vnezemnaya-krasota-severnoe-siyanie-s-borta-mks.html

Самая настоящая космическая радуга: северное сияние, лимб Земли, Млечный Путь, рассвет и Международная космическая станция - и все это в одном видео!

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который в настоящее время находится в составе экспедиции на МКС, показал, как выглядит северное сияние из космоса. Природное явление он снял на телефон с борта станции в режиме таймлапс и опубликовал в своем аккаунте Instagram.

"Мы начнем полет над Тихим океаном, пролетим над городами США и Канады, а затем встретим рассвет над северной Атлантикой", - прокомментировал кадры космонавт.

Невероятная красота - в этом видео.

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