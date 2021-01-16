Видео - Внеземная красота: северное сияние с борта МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который в настоящее время находится в составе экспедиции на МКС, показал, как выглядит северное сияние из космоса. Природное явление он снял на телефон с борта станции в режиме таймлапс и опубликовал в своем аккаунте Instagram.
"Мы начнем полет над Тихим океаном, пролетим над городами США и Канады, а затем встретим рассвет над северной Атлантикой", - прокомментировал кадры космонавт.
Невероятная красота - в этом видео.
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