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Видео – Какую зарплату должен получать мужчина для полного счастья... женщины

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Sputnik Молдова
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Экономисты утверждают, что зарплаты в Молдове растут. Но достаточно ли этого роста для обеспечения достойного уровня жизни?

Корреспонденты Sputnik решили узнать у молдавских женщин, какой должна быть зарплата мужчины, чтобы вся семья была счастлива, ведь денег должно хватить и на домашние расходы, и на отдых. Да и оплату коммунальных услуг никто не отменял.

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Конечно, у каждой "хранительницы очага" свои представления о том, сколько денег должен принести в дом "кормилец семьи". Да и многие женщины признают, что и они должны внести свой вклад в семейный бюджет, так как зарплаты одного человека на содержание семьи будет недостаточно.

С определенностью можно сказать, что молдавские женщины достаточно скромны и мечтают не о миллионах, а о зарплатах, которые позволили бы семье не испытывать недостатка в вещах первой необходимости.

Хотя женщины называли разные суммы, они признают, что средств им нужно ровно столько, сколько будет достаточно для покрытия расходов на еду и одежду, оплату коммунальных счетов. Но и об отдыхе хотя бы раз в год нужно позаботиться, а для этого придется откладывать весь год.

Узнайте, о каких деньгах мечтают молдавские женщины -  в видео Sputnik.

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