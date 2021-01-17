Снег не помеха: как живет пара камышовых кошек в зоосаде Минска

Самца этого красивого представителя семейства кошачьих привезли в Беларусь из Новосибирска, он уже хорошо освоился в новых условиях, и теперь из Баку к нему прибыла кошечка.

Сотрудники зоосада надеются, что кот и кошка станут друзьями, и предпосылки для этого есть. Как рассказывает методист просветительского отдела Минского зоопарка Ирина Климчук, "уже видно по поведению, что они присмотрелись друг к другу. Самец сразу почувствовал самку и так обрадовался, что пришлось даже давать успокоительное".

Самца камышового кота зовут Брут, он прибыл в Минск из Новосибирска два года назад. Ирина Климчук говорит, что в зоосаде очень надеются получить от новоселов потомство. "Они периодически встречаются в общем вольере. Период размножения у котов приходится на февраль-март, мы надеемся, что пара будет размножаться", - говорит методист.

Питаются камышовые коты в основном мясом, в рационе животных также есть курятина, яйца, молочные продукты. Снежная зима и довольно низкие температуры им не помеха: наоборот, животные рады поиграть в свежевыпавшем снегу.

Смотрите на видео, как выглядит эта милая пара.

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