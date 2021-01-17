Видео: Синий-синий иней: Останкинская башня замерзла

В пятницу столбики термометров в столице России опустились до минус 17 градусов. Из-за низкой облачности, а также водяного пара и микрокристаллов льда, которые содержатся в облаках, Останкинская телебашня покрылась густой снежной изморозью.
В пресс-службе телецентра сообщили, что вещание продолжается без сбоев, оборудование работает в штатном режиме. Отмечается, что при проектировании конструкции подобные явления были учтены.
Об аномальном похолодании накануне предупреждали российские синоптики. По их прогнозам, в воскресенье стужа не отступит: в Москве ожидается 16-19 градусов ниже нуля, в Подмосковье - от 15 до 20 градусов мороза.
Ледяная красавица российской столицы - в нашем видео.
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