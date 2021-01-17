Видео: Синий-синий иней: Останкинская башня замерзла

Сильный мороз в Москве не обошел дозором и главную телебашню России, она покрылась слоем льда и снега.

В пятницу столбики термометров в столице России опустились до минус 17 градусов. Из-за низкой облачности, а также водяного пара и микрокристаллов льда, которые содержатся в облаках, Останкинская телебашня покрылась густой снежной изморозью.

В пресс-службе телецентра сообщили, что вещание продолжается без сбоев, оборудование работает в штатном режиме. Отмечается, что при проектировании конструкции подобные явления были учтены.

Об аномальном похолодании накануне предупреждали российские синоптики. По их прогнозам, в воскресенье стужа не отступит: в Москве ожидается 16-19 градусов ниже нуля, в Подмосковье - от 15 до 20 градусов мороза.

Ледяная красавица российской столицы - в нашем видео.

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