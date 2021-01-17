Итоги недели в Молдове: топ самых важных событий и заявлений в одном видео

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В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.
Прошедшая семидневка выдалась в Молдове довольно насыщенной на события и заявления. Первый официальный зарубежный визит Майи Санду после вступления в должность президента республики, продление чрезвычайного положения в здравоохранении, план иммунизации населения, судьба досрочных парламентских выборов. Все это и многое другое - в видео за одну минуту.
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