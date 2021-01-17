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Итоги недели в Молдове: топ самых важных событий и заявлений в одном видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210117/33278380/Itogi-nedeli-v-Moldove-top-samykh-vazhnykh-sobytiy-i-zayavleniy-v-odnom-video.html

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая семидневка выдалась в Молдове довольно насыщенной на события и заявления. Первый официальный зарубежный визит Майи Санду после вступления в должность президента республики, продление чрезвычайного положения в здравоохранении, план иммунизации населения, судьба досрочных парламентских выборов. Все это и многое другое - в видео за одну минуту.

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Итоги недели в Молдове: топ самых важных событий и заявлений в видео
Итоги недели в Молдове: топ самых важных событий и заявлений в одном видео
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