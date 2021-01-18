Смотрите в прямом эфире программу радиостудии Sputnik, где эксперты обсуждают, к чему приведет визит Майи Санду в Брюссель и удастся ли ей наладить отношения с Россией.

Станет ли визит президента Молдовы Майи Санду в Брюссель знаковым и каких бонусов ждать стране от этого визита? Пригласят ли Майю Санду в Москву и от чего это зависит? А также: Германия приняла важное решение по "Северному потоку - 2", а Россия начала выход из Договора по открытому небу. На эти темы ведущий программы "Утро на Sputnik'е" Сергей Цуркану говорит с политологом Владимиром Брутером, кандидатом экономических наук Михаилом Беляевым, а также экспертом РИСИ и главным редактором портала "Сегодня.ру", военным обозревателем Юрием Котенком.

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