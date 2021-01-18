Большая пресс-конференция Сергея Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов на большой пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в 2020 году. Впервые она проходит полностью в онлайн-формате. В частности, Лавров ответит и на вопрос по ситуации с журналистами в Латвии.

Большая пресс-конференция Ларова проходит ежегодно в первые рабочие недели января. Традиционно она собирает сотни журналистов из десятков стран мира в одном из корпусов министерства. Но из-за пандемии в этом году все общение проходит онлайн.

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