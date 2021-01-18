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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова
Смотрите прямую трансляцию большой пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=51578328&type=mp4
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PT1S
2021-01-18T10:04Z
Смотрите прямую трансляцию большой пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов на большой пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в 2020 году. Впервые она проходит полностью в онлайн-формате. В частности, Лавров ответит и на вопрос по ситуации с журналистами в Латвии.
Большая пресс-конференция Ларова проходит ежегодно в первые рабочие недели января. Традиционно она собирает сотни журналистов из десятков стран мира в одном из корпусов министерства. Но из-за пандемии в этом году все общение проходит онлайн.
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