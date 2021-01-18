Русская классика под микроскопом: как создают миниатюрные книги - видео

Смотрите на видео, как создаются и выглядят крошечные издания, одно из них даже попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Анатолий Коненко около 30 лет создает миниатюрные книги. В его коллекции есть издания размером от миллиметра до 10 сантиметров.

На страницах таких книг – произведения русских писателей-классиков.

"В 1997 году я занялся этой задачей и смог сделать миниатюрную книгу, так называемую "суперкнигу", меньше одного миллиметра. Я взял "Хамелеон" Антона Чехова. Размер 0,9 на 0,9 миллиметра. И полностью поместил туда текст с цветными иллюстрациями. Спустя несколько лет ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса", - рассказал Коненко.

Автор экспериментирует с материалами и дизайном книг. Что получается, смотрите на видео.

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