15:49 18 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.96
  • USD17.29
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Видео

Лавров: РФ продолжит добиваться от международных структур вменяемых действий

Получить короткую ссылку
35 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/12/33285847.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210118/33285879/lavrov-rf-prodolzhit-dobivatsya-ot-mezhdunarodnykh-struktur-vmenyaemykh-deystviy.html

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал "не слезать с нарушителя". Кого имел в виду глава российского МИД, смотрите в нашем видео.

Доступ к информации гарантирован многочисленными решениями ОБСЕ, международным пактом о гражданских политических правах, заявил в понедельник на большой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лаврой, комментируя ситуацию с журналистами в Латвии.

«Изъяли даже то, что не нужно было»: задержанный в Латвии русскоязычный журналист Андрей Яковлев - YouTube
© Video : Youtube / RT на русском
Экс-редактор Baltnews: Латвии не нужно альтернативное мнение
Как ранее сообщалось, русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. В России в рамках проекта "Cвоих не бросаем" в поддержку латвийских журналистов была запущена масштабная информационная кампания.

"Мы на самом деле предпринимаем очень серьезные шаги, обсуждаем эту тему на наших еженедельных совещаниях. Делаем особый упор не просто, что мы должны где-то продекларировать свое неприятие подобных грубейших нарушений и национального законодательства, и международных обязательств, но мы должны обязательно задействовать международные механизмы", - сказал Лавров.

По его словам, Россия уже делала представление и в ООН, и в ОБСЕ, и в Совет Европы, и продолжит эту работу. "Но когда такие вещи случаются, когда у нас есть неоспоримые, неопровержимые факты грубейшего нарушения свободы СМИ, да еще и с угрозой завести уголовное дело, то те механизмы, которые существуют в правозащитных форматах ООН, где немало докладчиков по разным аспектам нарушений прав человека, и в Совете Европы есть специальный комиссар по свободе СМИ, и в ОБСЕ, они не могут оправдать то, что делают в Латвии и в соседних странах Прибалтики. Поэтому они пишут нам письма", - добавил Лавров.

Монитор компьютера с сайтом Sputnik Латвия.
© Sputnik / AlexTikhomirov
Киселев и Симоньян высказались о ситуации с журналистами в Латвии
"Но мы хотим задействовать механизмы, которые существуют в соответствующих конвенциях и которые требуют от соответствующей страны исправить подобные нарушения, и механизмы, которые должны не слезать с нарушителя, пока нарушение не будет прекращено. И вот здесь наши коллеги из многосторонних структур гораздо менее настроены биться за правду, когда речь идет о СМИ на русском языке. Хотя в случае с Латвией русский язык родной либо на нем думает и использует почти половина населения Латвии, 40% точно. Таким образом проявлять полное неуважение к своим собственным соотечественникам, для этого нужно иметь специфическую политическую ориентацию", - подчеркнул российский министр.

Лавров добавил, что в РФ продолжат "добиваться от международных структур вменяемых действий". "Но параллельно мы хотим поднимать неправительственные организации, которые имеют полное право обращаться в суды. Отказ в судах дает право обращаться в ЕСПЧ, он уже пару раз касался темы СМИ, хотя прецедентов раньше таких не было", - пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что Европейский суд по правам человека "должен теперь посмотреть на ситуацию, которая даже не подлежит двойному толкованию".

"Она настолько очевидная, что я не думаю, что суд должен долго рассматривать, прежде чем вердикт будет вынесен. Мы уже работаем с юристами-международниками", - сказал министр.

По словам главы МИД РФ, планируется использовать и Фонд защиты прав соотечественников, который в том числе будет готов помогать журналистам.

"Подтверждаю нашу поддержу Sputnik не просто потому, что это российское СМИ или созданное российским СМИ, просто потому, что граждане любой страны, в том числе граждане Латвии, имеют право на альтернативные источники информации. Доступ к информации гарантирован многочисленными решениями ОБСЕ, международным пактом о гражданских политических правах", - подчеркнул глава МИД РФ.

«Объявили настоящую травлю»: Алла Березовская о задержаниях русскоязычных журналистов в Латвии
© Video : Youtube / RT на русском
Видео - "Происходит расчеловечивание": Алла Березовская - о травле журналистов
По словам Лаврова, в ситуации с Дональдом Трампом "он был растоптан недавно в США при ошеломленном молчании или невнятных комментариях со стороны американских союзников". "Но речь не столько о Трампе, речь о том, что государство грубо провалилось с выполнением своих обязательств по обеспечению доступа к информации", - пояснил Лавров.

"В пактах и решениях ОБСЕ, принятых на высшем уровне, которые Запад не устает цитировать, записана обязанность государства обеспечивать на своей территории каждому человеку свободный доступ к информации. Так что Sputnik пользуется нашей полной поддержкой, и я знаю, что Sputnik пользуется популярностью моих западных коллег. Они СМИ, такие как Sputnik и RT, считают важными, для того чтобы иметь и другую точку зрения по сравнению с той, которая унифицированно насаждается по любому поводу западными СМИ", - подчеркнул Лавров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Лавров - о СМИ в Латвии: все граждане имеют право на альтернативную информацию
Видео - Линдерман: "Власти хотят, чтобы люди боялись"


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Детеныши белого медведя в сафари-парке Геленджика. Малыши появились на свет под Рождество.
Фото - Милые пушистики: необычное пополнение в сафари-парке Геленджика
Лавров пообещал «не слезать с нарушителя». Кого имел в виду глава российского МИД?
Лавров: РФ продолжит добиваться от международных структур вменяемых действий
Как изменились цены в Молдове 2020
Цены в Молдове: что подорожало, а что подешевело


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться