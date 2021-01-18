Лавров: РФ продолжит добиваться от международных структур вменяемых действий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал "не слезать с нарушителя". Кого имел в виду глава российского МИД, смотрите в нашем видео.

Доступ к информации гарантирован многочисленными решениями ОБСЕ, международным пактом о гражданских политических правах, заявил в понедельник на большой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лаврой, комментируя ситуацию с журналистами в Латвии.

"Мы на самом деле предпринимаем очень серьезные шаги, обсуждаем эту тему на наших еженедельных совещаниях. Делаем особый упор не просто, что мы должны где-то продекларировать свое неприятие подобных грубейших нарушений и национального законодательства, и международных обязательств, но мы должны обязательно задействовать международные механизмы", - сказал Лавров.

Как ранее сообщалось, русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. В России в рамках проекта "Cвоих не бросаем" в поддержку латвийских журналистов была запущена масштабная информационная кампания.

По его словам, Россия уже делала представление и в ООН, и в ОБСЕ, и в Совет Европы, и продолжит эту работу. "Но когда такие вещи случаются, когда у нас есть неоспоримые, неопровержимые факты грубейшего нарушения свободы СМИ, да еще и с угрозой завести уголовное дело, то те механизмы, которые существуют в правозащитных форматах ООН, где немало докладчиков по разным аспектам нарушений прав человека, и в Совете Европы есть специальный комиссар по свободе СМИ, и в ОБСЕ, они не могут оправдать то, что делают в Латвии и в соседних странах Прибалтики. Поэтому они пишут нам письма", - добавил Лавров.

"Но мы хотим задействовать механизмы, которые существуют в соответствующих конвенциях и которые требуют от соответствующей страны исправить подобные нарушения, и механизмы, которые должны не слезать с нарушителя, пока нарушение не будет прекращено. И вот здесь наши коллеги из многосторонних структур гораздо менее настроены биться за правду, когда речь идет о СМИ на русском языке. Хотя в случае с Латвией русский язык родной либо на нем думает и использует почти половина населения Латвии, 40% точно. Таким образом проявлять полное неуважение к своим собственным соотечественникам, для этого нужно иметь специфическую политическую ориентацию", - подчеркнул российский министр.

Лавров добавил, что в РФ продолжат "добиваться от международных структур вменяемых действий". "Но параллельно мы хотим поднимать неправительственные организации, которые имеют полное право обращаться в суды. Отказ в судах дает право обращаться в ЕСПЧ, он уже пару раз касался темы СМИ, хотя прецедентов раньше таких не было", - пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что Европейский суд по правам человека "должен теперь посмотреть на ситуацию, которая даже не подлежит двойному толкованию".

"Она настолько очевидная, что я не думаю, что суд должен долго рассматривать, прежде чем вердикт будет вынесен. Мы уже работаем с юристами-международниками", - сказал министр.

По словам главы МИД РФ, планируется использовать и Фонд защиты прав соотечественников, который в том числе будет готов помогать журналистам.

"Подтверждаю нашу поддержу Sputnik не просто потому, что это российское СМИ или созданное российским СМИ, просто потому, что граждане любой страны, в том числе граждане Латвии, имеют право на альтернативные источники информации. Доступ к информации гарантирован многочисленными решениями ОБСЕ, международным пактом о гражданских политических правах", - подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, в ситуации с Дональдом Трампом "он был растоптан недавно в США при ошеломленном молчании или невнятных комментариях со стороны американских союзников". "Но речь не столько о Трампе, речь о том, что государство грубо провалилось с выполнением своих обязательств по обеспечению доступа к информации", - пояснил Лавров.

"В пактах и решениях ОБСЕ, принятых на высшем уровне, которые Запад не устает цитировать, записана обязанность государства обеспечивать на своей территории каждому человеку свободный доступ к информации. Так что Sputnik пользуется нашей полной поддержкой, и я знаю, что Sputnik пользуется популярностью моих западных коллег. Они СМИ, такие как Sputnik и RT, считают важными, для того чтобы иметь и другую точку зрения по сравнению с той, которая унифицированно насаждается по любому поводу западными СМИ", - подчеркнул Лавров.

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