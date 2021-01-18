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В Аргентину из России доставлено еще 300 тысяч доз вакцины "Спутник V"

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (377)
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Sputnik Молдова
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Airbus А330-200 авиакомпании Aerolineas Argentinas совершил самый длинный беспосадочный перелет в истории перевозчика.

Всего рейс Москва - Буэнос-Айрес, который занял 16 с половиной часов, обслуживал экипаж из 20 человек.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Илья Питалев
Российская вакцина "Спутник V": все, что надо знать

Эта поставка российского препарата стала второй по счету, ранее в южноамериканскую страну уже было доставлено 300 тысяч доз "Спутника V".

Они предназначались, в первую очередь, для местных медиков и сотрудников отделений интенсивной терапии.

Спустя несколько дней после прибытия в Аргентину первой партии российской вакцины в стране началась программа массовой иммунизации.

Заместитель министра здравоохранения Карла Виссотти заявила, что привиты уже более 200 тысяч аргентинцев.

Другие подробности – в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (377)

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