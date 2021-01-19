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Видео - Крещенские купания в Молдове: крепкий мороз - не помеха

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Sputnik Молдова
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Крепкие морозы не стали помехой - несмотря на холод, верующие в Молдове приняли участие в крещенских купаниях.

В Молдове по традиции проходят крещенские купания. Многие еще утром 19 января окунулись в холодную воду в коммуне Бурсук Ниспоренского района у монастыря "Святой Параскевы", также известного как монастырь Хынку. 

Виталий Шинкарь
© Sputnik / Osmatesco
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Стоит отметить, что день купаний выдался морозным, в некоторых районах страны температура воздуха достигла -18 градусов.

Крещение Господне является христианским праздником, установленным в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно всем трем синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, одновременно глас с небес провозгласил: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".

Этот праздник особо почитаем у православных. В день Крещения принято купаться в проруби.

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