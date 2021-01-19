Новая история российской авиации: шесть Ан-124-100 "Руслан" - в небе

Общая протяженность маршрута составила порядка 600 километров.
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Сразу шесть военно-транспортных самолетов "Руслан" поднялись в небо над Брянской областью. Это произошло впервые в истории российской авиации - смотрите видео.
Общая протяженность маршрута составила порядка 600 километров.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал "не слезать с нарушителя". Кого имел в виду глава российского МИД, смотрите в нашем видео.
Депутаты-социалисты недовольны бездействием президента Молдовы Майи Санду и запросили у Конституционного суда разъяснить некоторые положения Высшего закона.
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