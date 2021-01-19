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Новая история российской авиации: шесть Ан-124-100 "Руслан" - в небе

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210119/33296038/novaya-istoriya-rossiyskoy-aviatsii-shest-an-124-100-ruslan-v-nebe.html

Сразу шесть военно-транспортных самолетов "Руслан" поднялись в небо над Брянской областью. Это произошло впервые в истории российской авиации - смотрите видео.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
© Sputnik
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Совместный полет устроили, чтобы отработать навыки молодых экипажей. Летчикам пришлось непросто. Мало того, что задача сама по себе сложная, так еще и метеоусловия добавили трудностей. Мешали порывы ветра, низкая облачность и осадки. Но экипажи со всем справились. Были успешно отработаны взлет, посадка и сам полет, который прошел на высоте более 4 тысяч метров.

Общая протяженность маршрута составила порядка 600 километров.

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