Новая история российской авиации: шесть Ан-124-100 "Руслан" - в небе

Сразу шесть военно-транспортных самолетов "Руслан" поднялись в небо над Брянской областью. Это произошло впервые в истории российской авиации - смотрите видео.

Совместный полет устроили, чтобы отработать навыки молодых экипажей. Летчикам пришлось непросто. Мало того, что задача сама по себе сложная, так еще и метеоусловия добавили трудностей. Мешали порывы ветра, низкая облачность и осадки. Но экипажи со всем справились. Были успешно отработаны взлет, посадка и сам полет, который прошел на высоте более 4 тысяч метров.

Общая протяженность маршрута составила порядка 600 километров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova