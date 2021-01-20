Видео - В Минске стартовала вакцинация медработников от COVID-19

Как и во всем мире, первыми прививку получают медики.
"На базе 28-й поликлиники организован территориальный пункт профилактической вакцинации против коронавирусной инфекции", – сказала главный врач медучреждения Лариса Казак.
В поликлинику поступило 300 доз российской вакцины "Спутник V". Учреждение превратилось в так называемый "прививочный центр": именно сюда на вакцинацию будут приезжать медики Первомайского района.
Перед прививкой у медработников проверяют наличие антител, а еще они заполняют анкеты, которые помогают определить состояние здоровья. Кроме того, медсестрам и врачам измеряют давление, температуру. Те, у кого противопоказаний нет, отправляются на процедуру.
Около 40 минут вакцина размораживается до комнатной температуры, ее нужно использовать в течение двух часов. Один пузырек препарата рассчитан на пять человек.
После прививки получившие уколы медики полчаса находятся под контролем. На случай возникновения побочных реакций здесь имеется все необходимое: дефибриллятор, аптечка с препаратами на случай анафилактического шока и кислородный баллон.
За первый день начала вакцинации в поликлинике привились 25 медработников. Через 21 день их ждет введение второго компонента препарата. По мере того как число желающих будет увеличиваться, в поликлинику прибудет следующая партия вакцины.
Смотрите на видео, как проходит процедура.
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