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Видео - В Минске стартовала вакцинация медработников от COVID-19

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (384)
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В Беларуси началась массовая прививочная кампания от коронавируса. Первыми российскую вакцину "Спутник V" получила самая уязвимая категория населения – медики. Смотрите на видео, как проходит процедура.

Как и во всем мире, первыми прививку получают медики.

"На базе 28-й поликлиники организован территориальный пункт профилактической вакцинации против коронавирусной инфекции", – сказала главный врач медучреждения Лариса Казак.

В поликлинику поступило 300 доз российской вакцины "Спутник V". Учреждение превратилось в так называемый "прививочный центр": именно сюда на вакцинацию будут приезжать медики Первомайского района.

Эмблема ВОЗ на входе в здание штаб-квартиры организации в Женеве.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Перед прививкой у медработников проверяют наличие антител, а еще они заполняют анкеты, которые помогают определить состояние здоровья. Кроме того, медсестрам и врачам измеряют давление, температуру. Те, у кого противопоказаний нет, отправляются на процедуру.

Около 40 минут вакцина размораживается до комнатной температуры, ее нужно использовать в течение двух часов. Один пузырек препарата рассчитан на пять человек.

После прививки получившие уколы медики полчаса находятся под контролем. На случай возникновения побочных реакций здесь имеется все необходимое: дефибриллятор, аптечка с препаратами на случай анафилактического шока и кислородный баллон.

За первый день начала вакцинации в поликлинике привились 25 медработников. Через 21 день их ждет введение второго компонента препарата. По мере того как число желающих будет увеличиваться, в поликлинику прибудет следующая партия вакцины.

Смотрите на видео, как проходит процедура.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (384)


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