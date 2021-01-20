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Машина-"Каберне" на улицах Кишинева

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210120/33315168/mashina-kaberne-na-ulicah-kishineva.html

Уникальный ГАЗ-24 вскоре будет разъезжать по молдавской столице. Неповторимость ему придает работа художника-аэрографа.

Модное увлечение докатилось до нас и многие молдавские водители украшают свои автомобили рисунками, тема которых ограничена только полетом фантазии. Но чтобы качественно выполнить такую работу, не обойтись без услуг художника-аэрографа.

Александр Маршалл, один из немногих мастеров в данной сфере, поделился со Sputnik Молдова секретами своего искусства.

Александр Маршал
© Sputnik / Miroslav Rotari
Аэрография – украсит не только ваше авто, но и жизнь

Один из последних образцов его творчества — советский автомобиль "Волга" ГАЗ-24, который оформлен в ностальгическом стиле 80-х годов. До того, как попасть в руки аэрографа, автомобиль уже был тюнингован и модернизирован. Не хватало только запоминающейся персонализации, которая бы выразила атмосферу той эпохи.

Художник по просьбе владельца украсил машину символикой, знакомой любому, кто родился в Молдавской ССР — это символы, прославившие наш край, такие как аист с виноградной гроздью в клюве и винные бочки, в цвет которых окрашены элементы кузова престижного когда-то автомобиля.

Александр Маршалл увлекается аэрографией с 18 лет.

"Я эту машину сразу назвал "Каберне", потому она светится, как вино", — говорит он.

Мастер потратил месяц на то, чтобы реализовать свою задумку, каждый элемент обрабатывал вручную. "Если вы делаете рисунки на автомобиле, он должен смотреться концептуально, одним целым", — считает он.

Еще одна его работа — гитара, украшенная в духе библейского сюжета. Наш собеседник считает, что такой выбор очень характерен для нашей страны. На деке инструмента — то самое яблоко, а неподалеку и змей-искуситель.

Своими работами мастер гордится, и немудрено — под его руками совершенно обычные вещи приобретают уникальный облик.

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Теги:
аэрография


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