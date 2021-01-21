Стойка на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?

В туринском аэропорту Кунео Левальдиджи – совместный итальянско-финский эксперимент: обучают собак распознавать людей с коронавирусом.
Говорят, что животные работают получше многих тестов: определяют даже разные штаммы - британский, бразильский или южноафриканский.
Как собаки это делают? В каких еще странах проводят подобные эксперименты?
Овчарки, колли, ретриверы, лабрадоры, шалайки - кто из них лучше справляется со своей "диагностической миссией"?
И на чем основан метод дрессировки, который разработали в России.
Подробности - в нашем видео.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>