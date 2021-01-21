Стойка на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?

Идея не нова, она внедряется уже во многих странах. Принцип везде один, но вот в деталях - большое разнообразие.

В туринском аэропорту Кунео Левальдиджи – совместный итальянско-финский эксперимент: обучают собак распознавать людей с коронавирусом.

Говорят, что животные работают получше многих тестов: определяют даже разные штаммы - британский, бразильский или южноафриканский.

Эффективность метода составляет не менее 95 процентов. Да и результат готов через десяток секунд

Как собаки это делают? В каких еще странах проводят подобные эксперименты?

Овчарки, колли, ретриверы, лабрадоры, шалайки - кто из них лучше справляется со своей "диагностической миссией"?

И на чем основан метод дрессировки, который разработали в России.

Подробности - в нашем видео.

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