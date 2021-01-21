Байден вернул США в ВОЗ. Что еще решил новый хозяин Белого дома?

Большинство из них подорвали прежние усилия теперь уже бывшего американского лидера - Дональда Трампа.
Во врем инаугурации Байден поклялся на Библии действовать в интересах своей страны.
И первым делом вернул США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату.
Он также отменил строительство "великой противомексиканской стены" и ограничения по въезду в США иностранных граждан.
Значится ли в списке указов договор СНВ-III – смотри в нашем видео.
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