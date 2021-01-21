Байден вернул США в ВОЗ. Что еще решил новый хозяин Белого дома?

Сорок шестой президент Соединенных Штатов, который официально вступил в должность накануне, уже успел подписать 17 указов.

Большинство из них подорвали прежние усилия теперь уже бывшего американского лидера - Дональда Трампа.

Во врем инаугурации Байден поклялся на Библии действовать в интересах своей страны.

И первым делом вернул США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату.

Он также отменил строительство "великой противомексиканской стены" и ограничения по въезду в США иностранных граждан.

Значится ли в списке указов договор СНВ-III – смотри в нашем видео.

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