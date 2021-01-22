"Ярослав Мудрый" отразил ракетную атаку: учения на Балтике

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Экипаж сторожевого корабля Балтийского флота успешно провел учения по отражению нападения с воздуха.
Тренировки проходили днем и ночью, в сложных погодных условиях при плохой видимости.
Поэтому моряки наводку производили с помощью приборов.
Роль противника исполнили бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27.
С помощью ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик" учебная атака была успешно отбита.
Подробности – в нашем видео.
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