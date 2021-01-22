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"Ярослав Мудрый" отразил ракетную атаку: учения на Балтике

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© Video : Минобороны России
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/15/33334366.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210122/33334417/yaroslav-mudryy-otrazil-raketnuyu-ataku-ucheniya-storozhevogo-korablya-v-baltiyskom-more.html

Экипаж сторожевого корабля Балтийского флота успешно провел учения по отражению нападения с воздуха.

Тренировки проходили днем и ночью, в сложных погодных условиях при плохой видимости.

Посадка вертолета Ка-27 на палубу
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Поэтому моряки наводку производили с помощью приборов.

Роль противника исполнили бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27.

С помощью ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик" учебная атака была успешно отбита.

Подробности – в нашем видео.

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