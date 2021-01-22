"Ярослав Мудрый" отразил ракетную атаку: учения на Балтике

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Как КС стал главным законодателем мод в языковой политике Молдовы Конституционный суд в очередной раз внес свои коррективы в понятие молдавской национальной идентичности и вопросы межэтнического взаимодействия в РМ. Как и в 2013 и 2018 годах, в молдавской нормативно-правовой базе появилось немало новшеств. 201

Что ждет Молдову при Байдене: сценарий на примере Латвии Эксперт рассказал, как США будут влиять на Восточную Европу, в частности на постсоветские страны, при 46-м американском президенте Джо Байдене. 358