12:00 22 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.19
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.62
Поиск
Видео

Открытие регистрации для молдавских абитуриентов на поступление в вузы России

Получить короткую ссылку
2410
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Mihai Caraus
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/16/33340083.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210122/33335575/otkrytie-registratsii-na-postuplenie-v-vuzy-rossii-moldavskikh-abiturientov.html

Подробно о процедуре регистрации рассказал руководитель представительства Россотрудничества в РМ Андрей Муравьев.

Началась отборочная кампания по приему граждан Республики Молдова на бюджетное обучение в российских вузах в 2021/2022 учебном году по квоте правительства России. Регистрация открыта до 20 февраля 2021 года включительно.

Ноутбук.
© CC0 / Pixabay / SplitShire
Открыта регистрация на поступление в вузы России для молдавских абитуриентов

Желающим принять участие в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться, заполнить заявление-анкету и загрузить в личный кабинет необходимые документы. 

Прием заявок и документов осуществляется через специализированную информационную систему https://education-in-russia.com (инструкция по регистрации: https://yadi.sk/i/T1OvJvoQb11zdQ)

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Открыта регистрация на поступление в вузы России для молдавских абитуриентов
Подача документов на обучение в России для иностранных абитуриентов упрощена


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Джо Байден выступает с речью во время своей инаугурации.
Инаугурация Джо Байдена – фото
Нюх на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?
Стойка на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?
COVID-19 в Молдове Как развивается ситуация в стране
COVID-19 в Молдове: цифры и факты


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться