Открытие регистрации для молдавских абитуриентов на поступление в вузы России

Подробно о процедуре регистрации рассказал руководитель представительства Россотрудничества в РМ Андрей Муравьев.

Началась отборочная кампания по приему граждан Республики Молдова на бюджетное обучение в российских вузах в 2021/2022 учебном году по квоте правительства России. Регистрация открыта до 20 февраля 2021 года включительно.

Желающим принять участие в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться, заполнить заявление-анкету и загрузить в личный кабинет необходимые документы.

Прием заявок и документов осуществляется через специализированную информационную систему https://education-in-russia.com (инструкция по регистрации: https://yadi.sk/i/T1OvJvoQb11zdQ)

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