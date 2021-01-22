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В Венгрию поставят 2 миллиона доз вакцины "Спутник V"

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (413)
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О заключенном контракте рассказали министры иностранных дел обеих стран Сергей Лавров и Питер Сийярто.

"Спутник V" начнут поставлять в Венгрию.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Илья Питалев
Какая страна ЕС первой одобрила применение "Спутника V"

Главы внешнеполитических ведомств двух стран сообщили, что Будапешт получит 2 миллиона доз препарата.

Венгрия стала первой страной Евросоюза, в которой зарегистрировали российскую вакцину.

Судя по всему, она не последняя. Ситуация с коронавирусом в в центре и на западе Старого Света остается тяжелой. Там даже вводят понятие "темно-красные зоны".

Другие подробности – в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (413)

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