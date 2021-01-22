В Венгрию поставят 2 миллиона доз вакцины "Спутник V"

"Спутник V" начнут поставлять в Венгрию.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран сообщили, что Будапешт получит 2 миллиона доз препарата.
Венгрия стала первой страной Евросоюза, в которой зарегистрировали российскую вакцину.
Судя по всему, она не последняя. Ситуация с коронавирусом в в центре и на западе Старого Света остается тяжелой. Там даже вводят понятие "темно-красные зоны".
Другие подробности – в нашем видео.
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