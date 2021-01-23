Программа "Экспертиза": скандальное решение КС по статусу русского языка

Обозреватели студии Sputnik Молдова Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Генадие Вакуловски детально обсудили вердикт о неконституционности Закона, регламентирующего функционировании языков на территории Республики Молдова, а также другие важные события уходящей недели.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Конституционный суд Молдовы на неделе рассмотрел запрос депутатов платформы DA Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также парламентария, председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку и признал закон "О функционировании языков" не соответствующим Основному закону.

Выдержку из решения зачитала председатель суда Домника Маноле, которая затем выступила с разъяснением позиции инстанции. У члена КС Владимира Цуркана было особое мнение по рассматривавшемуся вопросу.

Это решение вызвало волну откликов и комментариев, экспертных оценок. Их анализу и посвящена передача.

Авторы уделили внимание и другим актуальным вопросам, волновавшим молдавское общество на прошедшей неделе. В их числе:

Страсти по вакцине: будут ли предоставлены препараты для прививок от КОВИД-19 гражданам страны на выбор, либо желающих пройти иммунизацию просто поставят перед фактом?

Кишинев облагораживают, но как долго устоят новые остановки, скамейки в парках и урны под натиском вандалов?

Эти и другие темы в эфире студии Sputnik Молдова обсудили обозреватели Sputnik Молдова Сергей Цуркану, Генадие Вакуловски и Андрей Петрик.

Все детали дискуссии - в нашем видео.

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