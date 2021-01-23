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Кот, который любит рыбу не только есть, но и ловить – вместе с хозяином

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© Video : Youtube / Sputnik Беларусь
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Sputnik Молдова
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Причем пушистому Симбе по душе как летняя рыбалка, так и зимняя, просто во втором случае его соответственно экипируют.

Кстати, его фотографии в теплой одежде и шапке-ушанке собирают много лайков в соцсетях.

Необычная кошечка появилась в зоопарке Кишинева
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Необычная кошечка появилась в зоопарке Кишинева

Хозяин говорит, что если бы кот умел читать отзывы, ему было бы очень приятно.

Симба на рыбалке – не только компаньон, но и серьезный помощник. Он внимательно смотрит за кивком (или поплавком) удочки и если только хозяин зазевался, сообщит ему о поклевке.

Смотрите на видео, как эта парочка из Владивостока спелась. А может быть, точнее было бы сказать – всемерно сплотилась на почве общего всепоглощающего истинно мужского увлечения.

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