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Видео: Идеально ровный вращающийся ледовый круг озадачил белорусов

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© Video : Sputnik Беларусь
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Уникальное природное явление, которое возникает благодаря вихревому течению, зафиксировали на реке Лесная под Брестом.

Круг как будто вырезан изо льда гигантской фрезой или иным точным инструментом. Он имеет несколько десятков метров в диаметре и находится в непрестанном движении по часовой стрелке.

Сюрреалистическая инсталляция на глади Байкала.
© Sputnik / Kirill Shipitsin
Ледовая фантасмагория Байкала
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Такие редкие природные явления иногда появляются в реках с медленным течением, их природу объясняют вихревым течением проточной воды.

Отколовшись от основной массы ледяного покрова, кусок шлифует свои края об окружающий его панцирь и в результате может получиться диск, иногда с идеальной по форме окружностью.

Самый большой ледяной круг обнаружили в 1999 году на Байкале - его диаметр составлял 4 километра. Чаще всего ледяные круги можно наблюдать в Скандинавии и Северной Америке, но также их встречали в Великобритании, Германии и России.

Как оказалось, теперь этот природный феномен можно увидеть и в Беларуси.

Смотрите видео наших коллег из Минска.

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