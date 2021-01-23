Видео: Идеально ровный вращающийся ледовый круг озадачил белорусов

Круг как будто вырезан изо льда гигантской фрезой или иным точным инструментом. Он имеет несколько десятков метров в диаметре и находится в непрестанном движении по часовой стрелке.

© Sputnik / Kirill Shipitsin Ледовая фантасмагория Байкала 11

Такие редкие природные явления иногда появляются в реках с медленным течением, их природу объясняют вихревым течением проточной воды.

Отколовшись от основной массы ледяного покрова, кусок шлифует свои края об окружающий его панцирь и в результате может получиться диск, иногда с идеальной по форме окружностью.

Самый большой ледяной круг обнаружили в 1999 году на Байкале - его диаметр составлял 4 километра. Чаще всего ледяные круги можно наблюдать в Скандинавии и Северной Америке, но также их встречали в Великобритании, Германии и России.

Как оказалось, теперь этот природный феномен можно увидеть и в Беларуси.

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