Как семилетняя сноубордистка покоряет горнолыжные трассы

В этом возрасте некоторые только пробуют встать на "доску" и скатиться с пригорочка, а другие мчатся с ветерком к призам и лаврам.

На счету семилетней Василисы Ермаковой уже 3 рекорда России и 7 золотых медалей в соревнованиях по сноуборду.

Юная спортсменка сделала свой выбор, когда ей было всего 3 года.

С тех самых пор девочка делает фантастические успехи в спорте.

Она уже катается на уровне профессионалов, но все равно упорно тренируется два раза в день.

Родители не видят для нее иного будущего, чем совершенствоваться в любимом ею зимнем виде спорта.

Другие подробности из жизни будущей чемпионки – в нашем видео.

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