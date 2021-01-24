Как семилетняя сноубордистка покоряет горнолыжные трассы

На счету семилетней Василисы Ермаковой уже 3 рекорда России и 7 золотых медалей в соревнованиях по сноуборду.
Юная спортсменка сделала свой выбор, когда ей было всего 3 года.
С тех самых пор девочка делает фантастические успехи в спорте.
Она уже катается на уровне профессионалов, но все равно упорно тренируется два раза в день.
Родители не видят для нее иного будущего, чем совершенствоваться в любимом ею зимнем виде спорта.
Другие подробности из жизни будущей чемпионки – в нашем видео.
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