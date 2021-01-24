Чем запомнилась уходящая неделя в Молдове: топ событий в одном видео

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Период с 18 по 24 января выдался в Молдове довольно насыщенным.

Решения Конституционного суда, касающиеся самороспуска парламента и закона о функционировании языков на территории республики, закреплявшего статус русского как языка межнационального общения, официальный визит президента республики в Брюссель, заявления исполняющего обязанности премьер-министра страны. Наряду с этим - подвижки на партийном фронте и вести о громких политических делах.

А за "политическим рингом" – никак не заканчивающаяся пандемия и, наконец, пришедшее подобие зимы...

Все это и многое другое – в одном видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova