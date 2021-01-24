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Чем запомнилась уходящая неделя в Молдове: топ событий в одном видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210124/33360939/chem-zapomnilas-ukhodyaschaya-nedelya-v-moldove-top-sobytiy-v-odnom-video.html

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Период с 18 по 24 января выдался в Молдове довольно насыщенным.

Итоги недели в Молдове: топ самых важных событий и заявлений в видео
© Sputnik
Итоги недели в Молдове: топ самых важных событий и заявлений в одном видео

Решения Конституционного суда, касающиеся самороспуска парламента и закона о функционировании языков на территории республики, закреплявшего статус русского как языка межнационального общения, официальный визит президента республики в Брюссель, заявления исполняющего обязанности премьер-министра страны. Наряду с этим - подвижки на партийном фронте и вести о громких политических делах.

А за "политическим рингом" – никак не заканчивающаяся пандемия и, наконец, пришедшее подобие зимы...

Все это и многое другое – в одном видео.

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