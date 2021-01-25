Видео – "Спутник V" добрался до Сирии

На российской авиабазе Хмеймим началась вакцинация военнослужащих против коронавируса препаратом "Спутник V".

В Сирии на авиабазе Хмеймим началась добровольная вакцинация российских военнослужащих. Препарат "Спутник V" доставлен в Сирию в строгом соответствии с количеством заявок.

"Тот контингент, который сюда прибывает не привитым, все это у нас учтено, и здесь в данный момент они будут прививаться в плановом порядке", – рассказывает Владимир Ратченко, начальник санитарно-эпидемиологической службы.

Многие из военных приняли решение сделать прививку перед возвращением в Россию, чтобы обезопасить свои семьи.

Вакцинация проходит в два этапа: через 21 день после укола первым компонентом будет введена вторая часть прививки. После прохождения всех этапов военным выдадут сертификаты о вакцинации со всеми необходимыми данными.

Смотрите, как проходит вакцинация российский военнослужащих в Сирии, в видео от Sputnik.

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