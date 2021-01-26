"Экспертиза": Елена Горелова - о том, возможно ли в Молдове экономическое чудо

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Молдова переживает не лучшие времена в своей политической, социальной и экономической жизни. Гости в студии обсудят ряд актуальных вопросов:

Как вывести страну из кризиса и наставить ее на верный путь развития?

Возможно ли в принципе преодолеть тот глубокий кризис, в котором мы находимся, и как это сделать?

Что нужно сделать молдавским властям для сельского хозяйства?

Какое будущее может быть у молдавского села?

Как Молдове нужно развивать отношения с Европейским союзом, с Евразийским союзом, Турцией, другими странами, чтобы это соответствовало нашим экономическим интересам?

Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы "Экпертиза" журналист Андрей Петрик беседует с экономическим экспертом, бывшим советником президента Республики Молдова, Еленой Гореловой.

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