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"Экспертиза": Елена Горелова - о том, возможно ли в Молдове экономическое чудо

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210126/33383922/programma-ekspertiza-elena-gorelova-o-tom-vozmozhno-li-v-moldove-ekonomicheskoe-chudo.html

Смотрите прямую трансляцию программы ”Экпертиза” радиостудии Sputnik Молдова. Ведущий Андрей Петрик обсуждает с экспертом Еленой Гореловой стратегические направления молдавской экономики.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Молдова переживает не лучшие времена в своей политической, социальной и экономической жизни. Гости в студии обсудят ряд актуальных вопросов:

 

  • Как вывести страну из кризиса и наставить ее на верный путь развития?
  • Возможно ли в принципе преодолеть тот глубокий кризис, в котором мы находимся, и как это сделать?
  • Что нужно сделать молдавским властям для сельского хозяйства?
  • Какое будущее может быть у молдавского села?
  • Как Молдове нужно развивать отношения с Европейским союзом, с Евразийским союзом, Турцией, другими странами, чтобы это соответствовало нашим экономическим интересам?

Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы "Экпертиза" журналист Андрей Петрик беседует с экономическим экспертом, бывшим советником президента Республики Молдова, Еленой Гореловой.

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