"Экспертиза": Елена Горелова - о том, возможно ли в Молдове экономическое чудо

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Молдова переживает не лучшие времена в своей политической, социальной и экономической жизни. Гости в студии обсудят ряд актуальных вопросов:
- Как вывести страну из кризиса и наставить ее на верный путь развития?
- Возможно ли в принципе преодолеть тот глубокий кризис, в котором мы находимся, и как это сделать?
- Что нужно сделать молдавским властям для сельского хозяйства?
- Какое будущее может быть у молдавского села?
- Как Молдове нужно развивать отношения с Европейским союзом, с Евразийским союзом, Турцией, другими странами, чтобы это соответствовало нашим экономическим интересам?
Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы "Экпертиза" журналист Андрей Петрик беседует с экономическим экспертом, бывшим советником президента Республики Молдова, Еленой Гореловой.
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