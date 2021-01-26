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Видео: Лавров и Зариф обсудили процесс урегулирования в Нагорном Карабахе

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Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Москве встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

В ходе встречи Лавров заявил, что Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по ситуации в Нагорном Карабахе. Он также подчеркнул особую роль, которую играют Россия и Иран в регионе Персидского залива и в процессах урегулирования в нем.

Под присмотром России: как Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни.
© Ruptly / RT / Минобороны РФ
Под присмотром России: как Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни - видео

"С учетом роли наших стран в окружающем нас регионе мы заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблемы афганского урегулирования, и, конечно, можно обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха после достижения договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", – сказал Лавров на встрече.

Со своей стороны Зариф поздравил внешнеполитическое ведомство РФ и лично президента Владимира Путина с успехами, достигнутыми в ходе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что есть возможность превратить кризис вокруг Нагорного Карабаха из конфликта в ситуацию, которая будет способствовать развитию стран региона.

"Одна из целей моего регионального турне заключается в том, чтобы проработать все возможности, которые вытекают из договоренностей руководителей Азербайджана, Армении и России", – отметил Зариф.

О чем беспокоились оба министра и какова главная цель турне Зарифа по странам Азии – узнайте из видео Sputnik.

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