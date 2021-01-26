21:45 26 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.46
  • RUB0.23
  • RON4.35
  • UAH0.62
Поиск
Видео

"Спутник V" зарегистрировали в Иране

Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (439)
43 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/1a/33388229.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210126/33388274/sputnik-v-zaregistrirovali-v-irane.html

Новость сообщил глава тегеранской дипломатии Мохаммад Джавад Зариф после встречи российским коллегой Сергеем Лавровым.

В настоящее время вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель ожидается, что это число вырастет до 25.

Шприц с ампулой на фоне российского флага.
© REUTERS / DADO RUVIC
Выпуск вакцины от COVID-19 в России: преодолен рубеж в 7,6 миллиона доз

Об этом на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, фонд работал индивидуально с каждой страной и создал большое количество международных партнерств по производству препарата.

Когда сможет закупить "Спутник V" Тегеран и ждать ли совместного выпуска вакцины, – смотри в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (439)

По теме

В чем инновационное отличие "Спутника V" от других вакцин – мнение эксперта
Вакцина "Спутник V" вскоре будет зарегистрирована в Молдове – Додон
В Венгрию поставят 2 миллиона доз вакцины "Спутник V"
ОАЭ зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Летающий автомобиль PAL-V на Женевском автосалоне 2018 года.
Фото - Будущее рядом: летающие автомобили и дроны-такси в разных странах
Спутник V зарегистрировали в Иране.
"Спутник V" зарегистрировали в Иране
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться