"Спутник V" зарегистрировали в Иране

В настоящее время вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель ожидается, что это число вырастет до 25.

Об этом на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, фонд работал индивидуально с каждой страной и создал большое количество международных партнерств по производству препарата.

Когда сможет закупить "Спутник V" Тегеран и ждать ли совместного выпуска вакцины, – смотри в нашем видео.

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