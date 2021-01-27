Видео: кто живет во дворцах за миллионы на Холме ромов в Сороках

Известный Холм ромов в Сороках, который стал туристической достопримечательностью для иностранцев – это самый роскошный район города.
Здесь можно увидеть копии жемчужин архитектурного искусства – зданий, считающихся визитными карточками некоторых стран и городов. Парадокс же заключается в том, что на дверях дворцов ромов в Сороках висят замки.
Владельцы этих зданий уезжают за границу на заработки, чтобы закончить масштабное строительство.
Смотрите в видео Spitnik Молдова, как выглядит Холм ромов и копии каких шедевров архитектуры там можно увидеть.
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