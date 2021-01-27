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Видео: кто живет во дворцах за миллионы на Холме ромов в Сороках

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Sputnik Молдова
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Большой театр в Москве, базилика Святого Петра в Ватикане, Капитолий в Вашингтоне… Все эти архитектурные сооружения, известные на весь мир, можно встретить на Холме ромов на севере Молдовы. Правда, в виде копий и, разумеется, совсем в других масштабах.

Известный Холм ромов в Сороках, который стал туристической достопримечательностью для иностранцев – это самый роскошный район города.

Артур Черарь.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Здесь можно увидеть копии жемчужин архитектурного искусства – зданий, считающихся визитными карточками некоторых стран и городов. Парадокс же заключается в том, что на дверях дворцов ромов в Сороках висят замки.

Владельцы этих зданий уезжают за границу на заработки, чтобы закончить масштабное строительство.

Смотрите в видео Spitnik Молдова, как выглядит Холм ромов и копии каких шедевров архитектуры там можно увидеть.

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Кто живет во дворцах на Холме ромов в Сороках
Видео: кто живет во дворцах за миллионы на Холме ромов в Сороках
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