"Хороший символичный шаг": Россия и США все-таки договорились продлить СНВ-3

https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/1b/33404438.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/video/20210127/33404467/khoroshiy-simvolichnyy-shag-russia-i-usa-vse-taki-dogovorilis-prodlit-snv-3.html
Времени мало: действующий Договор о стратегических наступательных вооружениях истекает уже 5 февраля этого года.
Поэтому Владимир Путин и Джо Байден поручили подчиненным работать в срочном порядке.
Президенты России и США созвонились по телефону. Именно после их разговора разрешилась зависшая ситуация.
На чьих условиях будут продлевать СНВ-3? И что он значит для Москвы и Вашингтона?
Подробности – в нашем видео.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova