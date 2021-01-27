"Хороший символичный шаг": Россия и США все-таки договорились продлить СНВ-3

Большой театр в Москве, базилика Святого Петра в Ватикане, Капитолий в Вашингтоне… Все эти архитектурные сооружения, известные на весь мир, можно встретить на Холме ромов на севере Молдовы. Правда, в виде копий и, разумеется, совсем в других масштабах.