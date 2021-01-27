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"Хороший символичный шаг": Россия и США все-таки договорились продлить СНВ-3

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© Video : Ruptly / Sputnik / Минобороны России
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/1b/33404438.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210127/33404467/khoroshiy-simvolichnyy-shag-russia-i-usa-vse-taki-dogovorilis-prodlit-snv-3.html

Времени мало: действующий Договор о стратегических наступательных вооружениях истекает уже 5 февраля этого года.

Поэтому Владимир Путин и Джо Байден поручили подчиненным работать в срочном порядке.

Президенты России и США созвонились по телефону. Именно после их разговора разрешилась зависшая ситуация.

На чьих условиях будут продлевать СНВ-3? И что он значит для Москвы и Вашингтона?

Подробности – в нашем видео.

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"Хороший символичный шаг": Россия и США все-таки договорились продлить СНВ-3
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