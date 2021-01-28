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Видео - Королевы дорог: женщины-водители троллейбусов удивляют мужчин

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Тема:
События Кишинева (178)
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© Sputnik / Mihai Caraus
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210128/33414896/Video---Korolevy-dorog-zhenschiny-voditeli-trolleybusov-udivlyayut-muzhchin.html

Если всего пару десятилетий назад женщина за рулем автомобиля была редкостью, то теперь ситуация в корне изменилась. Причем представительницы слабого пола водят не только личные машины, но и управляют общественным транспортом.

По данным главы столичного управления электротранспорта Дорина Черного, из 718 водителей, работающих на предприятии, 73 – женщины. А всего пару десятилетий назад ситуация была иная – троллейбусами управляли всего несколько представительниц слабого пола.

Новогодние троллейбусы
© Sputnik / Mihai Caraus
Фото – Новогодние троллейбусы из прошлого и будущего Кишинева
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Одна из тех, кто решил посвятить жизнь работе водителем крупногабаритного общественного транспорта, - Елена Драгомир. Она уже более 20 лет крутит баранку троллейбуса. В интервью Sputnik Молдова водитель рассказала, что еще с детства мечтала управлять крупногабаритной машиной.

Водителем троллейбуса быть непросто. Рабочий день Елены начинается в 06.00 – это начало рейса. Прежде она должна пройти медицинский осмотр – если состояние здоровья не позволяет, то водителя не допустят за руль. Кроме того, перед тем как выехать в рейс, каждому водителю нужно осмотреть и проверить свое транспортное средство. В путь можно отправляться, если не обнаружено никаких неисправностей. Рабочая смена водителя длится порядка 12 часов. Следующий день – выходной.

Героиня нашего сюжета признается, что не представляет свою жизнь в другой сфере деятельности, и утверждает, что получает удовольствие от каждого рабочего дня.

О том, как проходит один день из жизни женщины-водителя троллейбуса в Кишиневе, смотрите в видео Sputnik Молдова.

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Тема:
События Кишинева (178)

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