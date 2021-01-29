Видео - О настоящем - в человеке: памяти Василия Ланового

Он велик без сомнения: актера такого таланта, пожалуй, не найти среди современников. Тем больнее утрата и тем острее воспоминания.

Тревожные для всех, кто знает и любит Василия Ланового, вести стали поступать еще в начале января: едва наступил 2021 год, как артиста вместе с супругой госпитализировали с коронавирусом.

Шли дни, но коварная болезнь не отступала. И вот 28 января худшие опасения подтвердились: борьбу за жизнь маэстро проиграл.

Сказать, что утрата велика, значит, использовать уже давно надоевшие штампы. Лучше еще раз полюбоваться гранями этого таланта и глубиной этого Человека с большой буквы.

А еще - снова послушать в его исполнении знакомое "От героев былых времен..."

Честь, мудрость и талант Василия Ланового - в кадрах с его участием.

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