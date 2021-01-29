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Видео - Применение барокамеры в лечении больных COVID-19

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (460)
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Как используют барокамеру для терапии коронавирусных больных в Военно-морском клиническом госпитале.

Новую методику для лечения больных коронавирусной инфекцией нового типа применяют специалисты Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота на Камчатке.

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© AFP 2020 / NICOLAS TUCAT
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В больничном учреждении развернут барометрический комплекс  с неслучайным названием - "Спаситель". Кислородно-гелиевые смеси, применяемые в барокамере, помогают облегчить течение болезни у инфицированных, говорят специалисты.

Методику разработали военные врачи с  кафедры водолазной медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, она уже показала свою эффективность.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (460)


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