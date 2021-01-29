Видео - Применение барокамеры в лечении больных COVID-19

Новую методику для лечения больных коронавирусной инфекцией нового типа применяют специалисты Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота на Камчатке.
В больничном учреждении развернут барометрический комплекс с неслучайным названием - "Спаситель". Кислородно-гелиевые смеси, применяемые в барокамере, помогают облегчить течение болезни у инфицированных, говорят специалисты.
Методику разработали военные врачи с кафедры водолазной медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, она уже показала свою эффективность.
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