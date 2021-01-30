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Видео - Наглая и бесстрашная: цапля покаталась на крокодиле

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Тема:
Утро с нами! (563)
579920
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Facebook / Jim Schaller
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210130/23829918/krokodile-transport-tsaplya-video-funny.html

Многие считают, что крокодилы кровожадны. Однако смелая цапля думает иначе, она без доли сомнения проехалась на рептилии.

Пользователи интернета в восторге от того, как птица с гордостью "оседлала" грозного крокодила. Более того, несчастный паромщик перевозит ее весьма чинно, абсолютно не беспокоя своего случайного пассажира.

"Это просто круиз! Очень мило!" - пишут развеселившиеся подписчики. Впрочем, есть вещи, которые лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть.

Кстати, этот непродолжительный ролик посмотрели уже почти 14 миллионов раз!

Тема:
Утро с нами! (563)

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